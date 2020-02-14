Зеленский передал сенаторам США предложения по поставке оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США обсудил поставки оружия. Об этом на брифинге заявили сенаторы Джон Баррассо, Рон Джонсон и Крис Мерфи, передает корреспондент РБК-Украина.

По их словам, на переговорах они спросили у Зеленского о конкретной помощи США в плане военных поставок.

"Президент очертил это… То, что мы услышали - мы повезем это в США и уже на месте посмотрим, что мы можем сделать", - заявил Джон Баррассо.

Кроме того, по их словам, в вопросе предоставления Украине статуса главного союзника НАТО также обсуждается предоставление военной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа задерживает коммерческие поставки оружия Украине на 30 млн долларов. Источники BuzzFeed утверждают, что пять сделок приостановлены примерно на год, а шестая - на срок более года.

Посольство США в Украине отказывается комментировать этот вопрос, а Белый дом и Государственный департамент не ответили на запросы. Источники полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить украинскую компанию "Мотор Сич".