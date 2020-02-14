ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский передал сенаторам США предложения по поставке оружия

Новости » Политика     14.02.2020 - 17:06
Зеленский передал сенаторам США предложения по поставке оружия
Фото: сенаторы Джон Баррассо, Рон Джонсон и Крис Мерфи (РБК-Украина)

Предложения Зеленского передадут руководству США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США обсудил поставки оружия. Об этом на брифинге заявили сенаторы Джон Баррассо, Рон Джонсон и Крис Мерфи, передает корреспондент РБК-Украина.

По их словам, на переговорах они спросили у Зеленского о конкретной помощи США в плане военных поставок.

"Президент очертил это… То, что мы услышали - мы повезем это в США и уже на месте посмотрим, что мы можем сделать", - заявил Джон Баррассо.

Кроме того, по их словам, в вопросе предоставления Украине статуса главного союзника НАТО также обсуждается предоставление военной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа задерживает коммерческие поставки оружия Украине на 30 млн долларов. Источники BuzzFeed утверждают, что пять сделок приостановлены примерно на год, а шестая - на срок более года.

Посольство США в Украине отказывается комментировать этот вопрос, а Белый дом и Государственный департамент не ответили на запросы. Источники полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить украинскую компанию "Мотор Сич".

В Тегеране обвинили США в кибератаке на Иран
Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америкиоружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь