Зеленский передал Гуттеришу список из 450 украинских политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем поднял тему политзаключенных. Он передал список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП .

В списке украинцы, которые находятся в заключении как в России, так и на оккупированных территориях.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных", - говорится в сообщении.