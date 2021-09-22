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Зеленский передал Гуттеришу список из 450 украинских политзаключенных

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем поднял тему политзаключенных. Он передал список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

В списке украинцы, которые находятся в заключении как в России, так и на оккупированных территориях.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал генсека ООН поддержать Крымскую платформу.

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ООНПолитзаключенные в РФ