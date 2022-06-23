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Зеленский перед саммитом ЕС поговорил с президентом Кипра

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Киев, Четверг 23 июня 2022 12:01
Зеленский перед саммитом ЕС поговорил с президентом Кипра Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кипра Никосом Анастасиадисом. Политики обсудили возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

Гарант заверил, что Кипр поддержит Украину на пути к евроинтеграции.

"Во время телефонного разговора с президентом Никосом Анастасиадисом поблагодарил за готовность Республики Кипр поддержать обретение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС", - отметил он.

Зеленский и Анастасиадис также обсудили участие Кипра в предстоящем восстановлении Украины.

Напомним, что 23 и 24 июня в Брюсселе представители Европейского совета проведут дискуссию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина заверила, что все страны ЕС согласны предоставить Украине статус кандидата.

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Владимир Зеленский Кипр Вступление в ЕС
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