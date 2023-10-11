Зеленський перед НАТО зробив різку заяву про РФ: Москва вперше пішла на поклон

Росія вже не може самостійно вести з війну, яку розв'язала проти України. Тому Москва просить допомогу в Ірану та вперше в історії пішла на поклон у Північну Корею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час засідання "Рамштайн" у штаб-квартиру НАТО.

Він наголосив, що Україна зараз перебуває в особливій ситуації, коли на фронті потрібно тиснути на росіян без пауз.

"Усі ви розумієте принципи ефективного захисту. Саме такого захисту, який не залишає ворогу шансу перепочити, відновити сили, обрати якусь іншу тактику дій. Росія втратила ініціативу. Ми на неї тиснемо. Ми! Саме українська сміливість та ваша підтримка визначають, що відбувається на полі бою та, головне, що відбудеться на полі бою", - заявив президент.

Зеленський вважає, що саме українська армія визначає курс подій, попри те, що росіяни намагаються штурмувати. На думку глави держави, Кремль вже не може самостійно воювати проти України, тому просить допомоги в так званих союзників.

"Росія не справляється самостійно з цією війною. Ви це бачите. Їй потрібен Іран - без "шахедів" та іншої допомоги Росія не може. Їй потрібна Північна Корея. Уявіть це - вперше в своїй історії Москва пішла на поклон в Пхеньян. Чорноморський флот Росії тікає подалі від наших морських дронів і ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать, наскільки переважаючою є зброя, яку робить вільний світ і яку використовують українці", - додав він.

Президент підкреслив, що Росія хоч і повільно, але впевнено виходить з різних точок геополітичних розломів у світі, бо їй не вистачає своїх сил.

"Але при цьому у неї ще вистачає ресурсів, аби розпалювати конфлікти та перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Це відбувається і в Сахелі, це може статися ще значно болісніше в Ізраїлі та в регіоні Близького Сходу в цілому. Маємо цього не допустити. Можемо не допустити", - сказав український лідер.

Зеленський закликав союзників ще сильніше тиснути на Москву, аби агресор слабшав та не встигав адаптуватися.

Зеленський в Бельгії

Сьогодні Володимир Зеленський приїхав з неанонсованим візитом до Бельгії, а саме до Брюсселю. Там проходить зустріч союзників з оборони України у форматі "Рамштайн". Зеленський вперше взяв участь у засіданні.

Президент України вже встиг провести зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також главою Пентагону і новим командувачем армії США.