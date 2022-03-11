Зеленский о переброске боевиков из Сирии в Украину: вот так войска РФ относятся к украинцам

"Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу. Как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о защите. В Москве столько всего наговорили", - сказал президент Украины.

Он добавил, что теперь Россия поддерживает приезд в Украину еще и сирийских наемников.

"Ракеты, авиабомбы, артиллерия, а теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто на каком языке разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой земле", - сообщил Зеленский.

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