Зеленський про перекидання бойовиків з Сирії в Україну: ось так війська РФ ставляться до українців

"Ось так російські війська ставляться до українців. Ось так ставляться до Донбасу. Як вони говорили, до російськомовних людей. Як вони всім кричали про захист. У Москві стільки всього наговорили", - сказав президент України.

Він додав, що тепер Росія підтримує приїзд в Україну ще й сирійських найманців.

"Ракети, авіабомби, артилерія, а тепер ось ще сирійські найманці, які взагалі не розрізняють, хто якою мовою розмовляє, в яку церкву ходить, яку партію підтримував. Найманці, які просто їдуть вбивати на чужій землі", - повідомив Зеленський.

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