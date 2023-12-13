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Зеленський в парламенті Норвегії: 21 століття не має стати часом перемог диктаторів

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Саміт Україна плюс країни Північної Європи, що пройшов сьогодні, 13 грудня в Осло, став великим кроком для мотивації людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Це честь для мене - уже вдруге звертатися до парламенту й народу Норвегії, і тепер не онлайн, а особисто. Для мене важливо подякувати саме особисто за всю ту надзвичайну підтримку, яку Україна отримує від Норвегії", - сказав Зеленський.

За словами президента, Норвегія стала першою країною, що затвердила програму довготривалої підтримки для України та для українських сімей.

"Ваш приклад став зразком і для інших держав. Сьогодні тут, в Осло, відбувся саміт Україна плюс країни Північної Європи. Я почув, що підтримка наших партнерів у регіоні стає довготривалою. Величезний крок", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що це величезний крок не лише щодо того, щоб надіслати правильний сигнал Москві, що Україна не залишиться без підтримки.

"Це правильний сигнал усім нашим людям, нашим воїнам - кожному й кожній в Україні, хто бʼється й працює заради свободи. Це важливо для мотивації людей, і не лише в Україні. ХХІ століття точно не має стати часом для перемог диктаторів. І не стане. Ми повинні зробити для цього достатньо!", - додав президент.

Візит Зеленського до Норвегії

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав Осло для участі у саміті "Україна - Північна Європа".

Зокрема, він запланував зустрічі з лідерами Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

Що саме обговорили сторони на цій зустрічі, і яких домовленостей досягли - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що сьогодні, влада Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та Фінляндії підтвердила свою тверду підтримку України та намір посилити санкційний тиск стосовно РФ через її агресію.

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