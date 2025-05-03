Зеленський озвучив два варіанти розміщення іноземних військових в Україні

Наразі партнери обговорюють два сценарії розміщення військового контингенту в Україні. Різниця полягає у кількість військових, які будуть відправлені в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
Президент наголосив, що найголовніша гарантія безпеки - це сильна українська армія. Але також обговорюють дві стратегії розміщення західних військових в Україні.
Одна з них - більша кількість військ, але без "американського бекстопу", тобто гарантій безпеки від США.
За словами Зеленського, інший підхід полягає у залученні меншої кількості, але з підключенням гарантії на кшталт п'ятої статті НАТО.
"Далі є два напрямки. Це контингент в серйозній кількості, або це контингент, який в меншій кількості, показує присутність. Тобто меншої кількості, але з підключенням, якщо є п'ята стаття. Або на кшталт п'ятої статті (суть якої полягає у тому, що напад на одну країну є нападом на усі країни НАТО, - ред.). Це є різні формати", - пояснив він.
Зеленський також додав, що президент США Дональд Трамп запевнив його у тому, що угода про надра є також гарантією безпеки України.
Наразі тривають переговори щодо того, як має виглядати процес стримування Росії під час перемир'я та завершення війни. США наполягали, щоб Європа відправила війська до України.
Британія та Франція очолили миротворчі зусилля Європи, було створено "коаліцію рішучих". Її мета - зібрати країни, які готові направити військових в Україну та надати іншу допомогу для забезпечення миру.
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував після закінчення війни направити в Україну так звані "сили стримування".
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