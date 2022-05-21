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Зеленский ожидает от "Рамштайна-2" поставок систем залпового огня

Фото: Владимир Зеленский (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от второго заседания координационной группы по оказанию военной поддержки Украины. Он рассчитывает на поставку систем MLRS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Глава государства хотел бы, чтобы союзники передали Украине американские реактивные системы залпового огня. Они позволят перехватить инициативу в боевых действиях против РФ.

"Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский.

Президент также попытался развеять сомнения европейских лидеров по поставкам РСЗО. Он заверил, что Украина будет только освобождать собственные захваченные территории без наступления на Россию.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это оккупированная территория России, то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – объяснил Зеленский.

Накануне Пентагон анонсировал встречу группы военно-технической поддержки Украины в онлайн-формате. Форум намечен на 23 мая.

К слову, Польша передала Украине все имеющиеся запчасти к истребителям МиГ-29.

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