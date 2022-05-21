Зеленский ожидает от "Рамштайна-2" поставок систем залпового огня

Глава государства хотел бы, чтобы союзники передали Украине американские реактивные системы залпового огня. Они позволят перехватить инициативу в боевых действиях против РФ.

"Такие встречи – это уже положительный результат… Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский.

Президент также попытался развеять сомнения европейских лидеров по поставкам РСЗО. Он заверил, что Украина будет только освобождать собственные захваченные территории без наступления на Россию.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это оккупированная территория России, то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – объяснил Зеленский.

Накануне Пентагон анонсировал встречу группы военно-технической поддержки Украины в онлайн-формате. Форум намечен на 23 мая.