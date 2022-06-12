Зеленский ожидает ослабления торговых ограничений для Украины от четырех стран

Сегодня началась министерская конференция Всемирной торговой организации. Перед ее началом представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"По результатам этой конференции Узнаем сроки принятия решений о торговых послаблениях для Украины от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии. Неделя будет серьезной, верю, что будут хорошие новости для Украины", - сказал Зеленский.
Напомним, недавно Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установок, класса самоходных гаубиц М109.
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