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Зеленский ожидает ослабления торговых ограничений для Украины от четырех стран

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня началась министерская конференция Всемирной торговой организации. Перед ее началом представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"По результатам этой конференции Узнаем сроки принятия решений о торговых послаблениях для Украины от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии. Неделя будет серьезной, верю, что будут хорошие новости для Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, недавно Норвегия передала Украине 22 самоходных артиллерийских установок, класса самоходных гаубиц М109.

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Владимир Зеленский