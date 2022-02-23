Зеленский ответил на ультиматум Путина          

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вчерашний ультиматум президента России Владимира Путина. Он считает, что Киеву нужны срочные гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге .

"Я бы хотел, чтобы в таком архитектурном комплексе Украину также увидели. Не является секретом, что Будапештский меморандум не работает. Мы четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкертные уже сейчас", - отметил Зеленский.

По его словам, архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности.

Напомним, накануне Путин в очередной раз выступил с ультиматумами в адрес Украины, заявив, что для урегулирования ситуации нужны признание российской аннексии Крыма и отказ Киева вступления в НАТО.

Подробнее читайте в материале "Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина".