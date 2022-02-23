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Зеленський відповів на ультиматум Путіна          

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський відповів на вчорашній ультиматум президента Росії Володимира Путіна. Він вважає, що Києву потрібні термінові гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву на брифінг.

За його словами, архітектура безпеки в Європі потребує безпеки.

"Я хотів би, щоб у такому архітектурному комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що Будапештський меморандум не працює. Ми чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкертні вже зараз", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Путін вкотре виступив з ультиматумами на адресу України, заявивши, що для врегулювання ситуації треба визнання російської анексії Криму та відмова Києва вступу до НАТО.

Детальніше читайте у матеріалі "Шлях ескалації. Що чекає на Україну після нового ультиматуму Путіна".

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Володимир ЗеленськийВолодимир Путін