Зеленский ответил на статью Путина и напомнил, кто основал Москву

По его словам, история христианства в восточной Европе началась в Киеве - с этого решения киевского князя Владимира, которое сегодня верующие отмечают как праздник.

"(Крестили) Киевскую Русь - Украину", - акцентировал внимание президент и уточнил, что это "не часть нашей истории, это и есть наша история".

Вероятно, имея в виду пропагандистскую статью российского президента Владимира Путина об Украине, Зеленский добавил: "Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потом что наши доказательства - они не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

Президент посоветовал прогуляться по Киеву к историческим объектам христианства, которых немало в столице. На территории одного из них, сказал Зеленский, похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук князя Владимира - Юрий Долгорукий - "великий князь Киевский, основатель Москвы".