Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Петиция собрала больше подписей, чем необходимо

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении и привлечении к уголовной ответственности главы Офиса президента Андрея Ермака, которая собрала необходимое число подписей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию № 22/091322-эп, размещенную на сайте ОП.

Так, петиция от 1 апреля собрала 26316 подписей из 25000 необходимых. В ответе на петицию говорится, что глава ОП назначается и увольняется по решению президента.

"В соответствии с положением об Офисе Президента Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 436, руководитель Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается с должности Президентом Украины", - говорится в ответе главы государства.

Автор петиции требовал увольнения и привлечения Ермака к уголовной ответственности за подписанный им 11 марта протокол заседания ТКГ в Минске, согласно которому предусматривалось создание так называемого Консультативного совета с представителями боевиков "ЛДНР". Зеленский отметил, что подписание протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации "пакета" Минских договоренностей, достигнутых в 2014 - 2015 годах.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентирован законодательством ", - говорится в ответе Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона на следующем заседании контактной группы по Донбассу предложит расширить делегации России и ОБСЕ.

Также Ермак объяснил повышение представительства Украины в трехсторонней контактной группе. По его словам, это необходимо для ускорения минского процесса.