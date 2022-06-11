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Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин призывного возраста из Украины. Он поручил Кабмину рассмотреть затронутые в ней вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.

Так, соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов еще в конце мая.

В ней автор предлагает отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а другим открыть границы, нежели провоцировать коррупцию.

На что президент ответил - порядок выезда в период военного положения определяет Кабинет министров. Поэтому он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать поставленные в петиции вопросы.

"Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать озвученные в петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, выявление и предотвращение возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор петиции будет проинформирован", - ответил Зеленский.

Запрет выезда военнообязанным

Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Напомним, недавно Зеленский эмоционально отреагировал на петицию разрешить выезд мужчин из Украины, заявив, что не до конца понимает, для кого именно эта петиция.

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