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"Не совсем ко мне". Зеленский отреагировал на петицию разрешить выезд мужчин из Украины

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 17:57
"Не совсем ко мне". Зеленский отреагировал на петицию разрешить выезд мужчин из Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Петиция о том, чтобы разрешить выезд из Украины мужчин призывного возраста, должна быть адресована родителям погибших воинов. Но по закону есть определенный срок, в течение которого будет дан официальный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция - ко мне или эта петиция может быть адресована к родителям тех воинов, которые потеряли этих людей из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область или город. И вы знаете, что в большинстве своем не тот город, в котором эти воины родились", - отметил он.

По его мнению, петиция о выезде мужчин за границу во время военного положения не совсем к нему.

"Поэтому я так и отвечу, это если по-человечески. А если по закону, то по закону у нас есть определенное количество дней рассматривать любую петицию", - добавил Зеленский.

Отметим, на днях соответствующая петиция набрала 25 000 подписей, что обязывает президента ее рассмотреть. Авторы предлагают отменить запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, поскольку он породил коррупционные схемы на границе. В то же время предлагается сосредоточиться на мобилизации тысяч добровольцев, которых военкоматы отправляют ждать своей очереди.

Кому запрещено покидать Украину

По состоянию на сегодня все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из Украины. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что на время военного положение не планируется отмена запрета мужчинам призывного возраста покидать страну.

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