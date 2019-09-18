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Зеленский ответил на петицию об отмене финансирования партий

Новости » Политика    18.09.2019 - 15:53
Зеленский ответил на петицию об отмене финансирования партий
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский напомнил, что подал законопроект по данному вопросу  

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос финансирования политических партий должен решать парламент. Ответ размещен в разделе петиций на официальном сайте президента.

Зеленский отметил, что на сегодня вопрос финансирования партий регулируется законодательством, однако он подал Верховной раде проект, согласно которому право на выплаты от государства получают партии, получившие более 5% голосов на парламентских выборах.

Также предлагается сократить объем финансирования партий - с 2 до 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, которые приняли участие в выборах.

"На мой взгляд, такой подход является оптимальным и приемлемым компромиссом в решении вопроса борьбы с коррупцией в среде политических партий и рационального использования средств налогоплательщиков. Считаю, что проблемные вопросы государственного финансирования политических партий должны решаться путем его совершенствования парламентом, в том числе в части введения эффективного контроля за расходованием государственных средств", - говорится в ответе.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1029, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах.

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