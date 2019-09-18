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Зеленський відповів на петицію про скасування фінансування партій

Новини » Політика    18.09.2019 - 15:53
Зеленський відповів на петицію про скасування фінансування партій
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський нагадав, що подав законопроект з цього питання

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання фінансування політичних партій має вирішувати парламент. Відповідь розміщений в розділі петицій на офіційному сайті президента.

Зеленський зазначив, що на сьогодні питання фінансування партій регулюється законодавством, однак він подав Верховній раді проект, згідно з яким право на виплати від держави отримують партії, які отримали більше 5% голосів на парламентських виборах.

Також пропонується скоротити обсяг фінансування партій - з 2 до 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженого на кількість виборців, які взяли участь у виборах.

"На мій погляд, такий підхід є оптимальним та прийнятним компромісом у вирішенні питання боротьби з корупцією в середовищі політичних партій та раціонального використання коштів платників податків. Вважаю, що проблемні питання державного фінансування політичних партій повинні вирішуватися шляхом його вдосконалення парламентом, в тому числі в частині запровадження ефективного контролю за витрачанням державних коштів", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла за основу законопроект №1029, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах.

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