Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков, но напомнил, что согласно Конституции, брак - это союз мужчины и женщины. А в условиях военного положения менять основной закон нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис электронных петиций.
В частности, Зеленский подчеркнул, что уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. И Конституция Украины гарантирует незыблемость прав и свобод человека.
"По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157)", - отметил президент.
В то же время, по его словам, правительство нарабатывало решения для легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.
"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины по просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее президент ответил на петицию о запрете раздачи повесток в супермаркетах, на заправках и улице.
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