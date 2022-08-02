Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів, але нагадав, що згідно з Конституцією, шлюб - це союз чоловіка і жінки. А в умовах воєнного стану змінювати основний закон не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс електронних петицій .

Зокрема, Зеленський підкреслив, що рівень демократичності суспільства вимірюється в тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян. І Конституція України гарантує непорушність прав і свобод людини.

"За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51). В умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157)", - зазначив президент.

Водночас, за його словами, уряд напрацьовував рішення для легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

"Враховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання і проінформувати про відповідні результати", - додав Зеленський.