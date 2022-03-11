UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский в ответ на обвинения России: решили провести "дехимизацию" Украины?

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения России в подготовке химических атак. Глава государства спросил у российского руководства: вы что, решили провести "дехимизацию" нашей страны?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам.

"Что это за обвинения в подготовке химических атак. Вы что, решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице Охматдет?" - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что большинство оставшихся в Украине химических лабораторий остались еще с советских времен и занимаются гражданскими, а не военными технологиями.

"Мы адекватные люди, я президент адекватной страны, я отец двух детей и никакого химического или другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

Война России против Украины продолжается 16-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХимическое оружиеВойна России против Украины