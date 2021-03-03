Зеленский об отсутствии контактов с Байденом: никто напряжения не чувствует

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие прямых контактов с президентом Джо Байденом. А контакты на уровне внешнеполитических ведомств говорят о взаимодействии стратегических партнеров.

Об этом он заявили на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Контакт с администрацией президента США был у министра иностранных дел… Я знаю детальное содержание этого разговора. Напряжения никто никакого не чувствует, наоборот, чувствуем поддержку нашего стратегического партнера. Пока что так", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство готовит телефонный разговор Зеленского с Байденом.

"… взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал он.

Отметим, что после вступления в должность президента Байден уже провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой упоминал войну в Украине. Однако прямых контактов между лидерами США и Украины до сих пор не было.

Кроме того, Украина надеется на участие Байдена в саммите Крымской платформы.