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Зеленский об отсутствии контактов с Байденом: никто напряжения не чувствует

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский не чувствует напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие прямых контактов с президентом Джо Байденом. А контакты на уровне внешнеполитических ведомств говорят о взаимодействии стратегических партнеров.

Об этом он заявили на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Контакт с администрацией президента США был у министра иностранных дел… Я знаю детальное содержание этого разговора. Напряжения никто никакого не чувствует, наоборот, чувствуем поддержку нашего стратегического партнера. Пока что так", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство готовит телефонный разговор Зеленского с Байденом.

"… взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал он.

Отметим, что после вступления в должность президента Байден уже провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой упоминал войну в Украине. Однако прямых контактов между лидерами США и Украины до сих пор не было.

Кроме того, Украина надеется на участие Байдена в саммите Крымской платформы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
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