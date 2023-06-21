UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський оцінив, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські пілоти розпочнуть навчання на американських винищувачах F-16 у серпні цього. Самі літаки надійдуть в Україну через шість-сім місяців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ВВС.

Глава держави знову наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів F-16.

Він висловив переконання, що українські пілоти можуть почати навчання вже в серпні. Перші літаки, на думку Зеленського, можуть надійти через шість-сім місяців.

Авіаційна коаліція

Нагадаємо, Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї вже приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція, а також США як країна-виробник.

Раніше повідомлялося, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Міноборони Данії заявило, що навчання почнуть вже у серпні.

Наразі невідомо, хто та скільки літаків надасть Україні. Але у Держдепі США наголошують, що передача Україні F-16 займе місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийF-16Військова допомогаВійна в УкраїніВійна Росії проти України