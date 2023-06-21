Зеленський оцінив, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Глава держави знову наголосив, що Україна потребує сучасних винищувачів F-16.

Він висловив переконання, що українські пілоти можуть почати навчання вже в серпні. Перші літаки, на думку Зеленського, можуть надійти через шість-сім місяців.

Авіаційна коаліція

Нагадаємо, Україна заявила про створення авіаційної коаліції для передачі сучасних літаків, зокрема F-16. Відомо, що до неї вже приєдналися Британія, Данія, Нідерланди, Польща, Швеція, Бельгія та Франція, а також США як країна-виробник.

Раніше повідомлялося, що навчання українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Міноборони Данії заявило, що навчання почнуть вже у серпні.

Наразі невідомо, хто та скільки літаків надасть Україні. Але у Держдепі США наголошують, що передача Україні F-16 займе місяці.

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