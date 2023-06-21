Зеленский оценил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Глава государства вновь подчеркнул, что Украина нуждается в современных истребителях F-16.

Он выразил убеждение, что украинские пилоты могут начать обучение уже в августе. Первые самолеты, по мнению Зеленского, могут поступить через шесть-семь месяцев.

Авиационная коалиция

Напомним, Украина заявила о создании авиационной коалиции для передачи современных самолетов, в том числе F-16. Известно, что к ней присоединились Британия, Дания, Нидерланды, Польша, Швеция, Бельгия и Франция, а также США как страна-производитель.

Ранее сообщалось, что обучение украинских пилотов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. Минобороны Дании заявило, что обучение начнется уже в августе.

Пока неизвестно, кто и сколько самолетов предоставит Украине. Но в Госдепе США подчеркивают, что передача Украине F-16 займет месяцы.

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