Зеленский оценил возможность ядерного удара РФ: не могу сказать на 100%, что не будут

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут", - отметил гарант.

Зеленский добавил, что российская армия не учитывает последствий своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, худшие люди, которым все равно. Это худшие. Это даже не враг", - отметил президент.