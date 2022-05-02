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Зеленский оценил возможность ядерного удара РФ: не могу сказать на 100%, что не будут

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский оценил возможность применения Россией ядерного оружия против Украины. Он считает, что нет полной уверенности в действиях РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства австралийскому телеканалу Nine Network.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут", - отметил гарант.

Зеленский добавил, что российская армия не учитывает последствий своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, худшие люди, которым все равно. Это худшие. Это даже не враг", - отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский назвал российских военных варварами, которые оставляют раненых товарищей ради мародерства.

Также президент заявил, что российский народ несет полную ответственность за войну и военные преступления в Украине.

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Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныРоссийская ФедерацияЯдерное оружие