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Зеленський оцінив можливість ядерного удару РФ: не можу сказати на 100%, що не будуть

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 09:37
Зеленський оцінив можливість ядерного удару РФ: не можу сказати на 100%, що не будуть Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський оцінив можливість застосування Росією ядерної зброї проти України. Він вважає, що немає повної впевненості у діях РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави австралійському телеканалу Nine Network.

"Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, або будуть... Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть", - зазначив гарант.

Зеленський додав, що російська армія не враховує наслідків своїх дій.

"Іноді мені здається, що вони щось використовують, навіть не розуміючи результат, або розуміють результат, але їм все одно. Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, якими все одно. Це найгірші. Це навіть не ворог", - зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав російських військових варварами, які залишають поранених товаришів заради мародерства.

Також президент заявив, що російський народ несе повну відповідальність за війну та військові злочини в Україні.

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