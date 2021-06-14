Зеленский оценил первую игру сборной Украины на Евро-2020

Зеленский отметил, что у игры было эмоциональное начало и оценил игру украинцев, как очень сильную.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все украинцы поддерживали свою сборную на Евро-2020 и будут поддерживать дальше. Он также убежден в том, что впереди нашу команду ожидает победа.

"Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о Вас", - поддержал украинскую сборную Зеленский.