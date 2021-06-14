UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский оценил первую игру сборной Украины на Евро-2020

Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первую игру сборной Украины на Евро-2020, как очень сильную. Он поддержал украинских футболистов несмотря на то, что они не смогли одержать победу над Нидерландами.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице президента Украины в Facebook.

Зеленский отметил, что у игры было эмоциональное начало и оценил игру украинцев, как очень сильную.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все украинцы поддерживали свою сборную на Евро-2020 и будут поддерживать дальше. Он также убежден в том, что впереди нашу команду ожидает победа.

"Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше. А дальше - важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это - об Украине! Потому что это сегодня - о Вас", - поддержал украинскую сборную Зеленский.

Напомним, что Украина проиграла Нидерландам на Евро 2020. Наша команда отыграюсь во втором тайме со счетом 0:2, но не смогла удержать ничью.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла в первом же матче на Евро 2020 со счетом 3:0. Даже российские СМИ не стесняясь называют игру позором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины евро 2020