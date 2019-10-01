Зеленский отрицает контакты с Джулиани

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывал давления на него со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все его шаги свидетельствуют о том, что на него влиять невозможно.

"По поводу президента Трампа, вы все читали. Я хочу вам сказать, что я никогда не испытывает никакого влияния на меня. У меня очень много людей, которые сейчас есть и на западе, и в Украине, которые хотели бы влиять. Но я президент независимой Украины. Мне кажется, и пока что мои шаги свидетельствуют о том, что меня влиять невозможно", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что никогда не встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. И я никогда не имел никаких телефонных звонков с ним", - заявил Зеленский.

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