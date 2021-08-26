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Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал осудить его

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Киев, Четверг 26 августа 2021 22:47
Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал осудить его Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний теракт возле аэропорта Кабула. Зеленский призвал стороны конфликта в Афганистане отреагировать на этот инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Twitter.

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, сегодня террорист-смертник осуществил атаку вблизи аэропорта Кабула. В толпе он совершил два взрыва. Больше об этом теракте вы можете прочитать на РБК-Украина.

Как сообщали в МИД Украины, информация об украинцах среди жертв или пострадавших от взрыва в Кабуле не поступала.

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Владимир Зеленский Афганистан Кабул Теракт
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