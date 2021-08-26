Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал осудить его

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний теракт возле аэропорта Кабула . Зеленский призвал стороны конфликта в Афганистане отреагировать на этот инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Twitter .

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи ", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, сегодня террорист-смертник осуществил атаку вблизи аэропорта Кабула. В толпе он совершил два взрыва. Больше об этом теракте вы можете прочитать на РБК-Украина.

Как сообщали в МИД Украины, информация об украинцах среди жертв или пострадавших от взрыва в Кабуле не поступала.