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Зеленський відреагував на теракт в Кабулі та закликав засудити його

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 22:47
Зеленський відреагував на теракт в Кабулі та закликав засудити його Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній теракт біля аеропорту Кабулу. Зеленський закликав сторони конфлікту в Афганістані відреагувати на цей інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в Twitter.

"Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги", - наголосив президент України.

Нагадаємо, сьогодні терорист-смертник здійснив атаку поблизу аеропорту Кабулу. В натовпі він здійснив два вибухи. Більше про цей теракт ви можете прочитати на РБК-Україна.

Як повідомляли в МЗС України, інформація про українців серед жертв чи постраждалих від вибуху в Кабулі не надходила.

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Володимир Зеленський Афганистан Кабул Теракт
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