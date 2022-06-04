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Зеленский отреагировал на российские удары по Святогорской лавре

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты точно знают, что обстреливают Святогорскую лавру. А также знают о том, что там от боевых действий прячутся сотни людей и десятки детей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Так, президент отреагировал на недавние обстрелы Святогорской лавры российскими войсками, в результате которых погибли четверо монахов, и еще четверо получили тяжелые ранения.

"Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс... Им безразлично, что именно превращать в руины", - заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что в конце мая парламент обратился к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в этой организации за то, что российские войска целенаправленно уничтожают культурные объекты в Украине.

"Мы ожидаем логичный и справедливый ответ от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций, и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня оккупанты снова обстреляли Святогорскую лавру, в результате чего загорелся Всехсвятский скит.

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