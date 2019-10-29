Зеленский отреагировал на разведение сил в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Об этом он заявил в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он поприветствовал разведение сил в Золотом после того, как появилось официальное подтверждение от штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Прекрасно… все спокойно происходит. На этом участке нет обстрелов", - сказал Зеленский, добавив, что разведение началось после того, как на данном участке в течение недели сохранялся режим прекращения огня.

Напомним, ранее помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что российская сторона рассчитывает на быстрый темп разведения сил на согласованных участках на Донбассе. Он также подчеркнул, что после отвода вооружений в Петровском активизируется подготовка к саммиту "нормандской четверки".

В штабе ООС подтвердили разведение в Золотом и отметили, что это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. В пресс-центре добавили, что обстрел, о котором сообщалось накануне, произошел не в зоне разведения сил и средств.