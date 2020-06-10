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Зеленский отреагировал на предоставление Украине кредита МВФ

Новости » Политика     10.06.2020 - 02:14
Зеленский отреагировал на предоставление Украине кредита МВФ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что в сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером Украины

Утвержденная Международным валютным фондом (МВФ) новая программа Stand-By для Украины позволит преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом написал в своем Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн долларов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", - отметил он.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение "Приватбанка" бывшим владельцам.

При этом МВФ отказался от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by. Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.

Исполнительный совет МВФ 9 июня официально утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

По словам постпреда Кабмина в Верховной раде Василия Мокана, первый транш кредита Международного валютного фонда пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета, относительно других траншей вопрос пока не решен.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийМВФ
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