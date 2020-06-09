Первый транш кредита МВФ: в правительстве назвали сумму и цели

Фото: МВФ (www.imf.org)

Кредит МВФ пойдет на покрытие дефицита бюджета

Первый транш кредита Международного валютного фонда в сумме 1,9 млрд долларов пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета. Относительно других траншей вопрос пока не решен.

Об этом сказал постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в эфире канала "Украина 24".

Как отметил Мокан, у него нет никаких сомнений относительно того, что МВФ одобрит новую программу для Украины, поскольку не осталось оснований, чтобы отказать.

После этого, "меморандум будет опубликован и представлен для публичного ознакомления", сказал он.

"Речь идет действительно о 1,9 млрд долларов транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 20-й год", - сказал Мокан и добавил, что эти средства уже расписаны.

По его словам, относительно двух других траншей будут продолжены дискуссии.

Отметим, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 9 июня, намерен одобрить программу с Украиной Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Спикер МВФ Джерри Райс 4 июня заявил, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании 9 июня.

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Автор: Александр Белоус