Зеленський відреагував на надання Україні кредиту МВФ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що у складний час МВФ доводить, що є надійним партнером України

Затверджена Міжнародним валютним фондом (МВФ) нова програма Stand-By для України дозволить подолати кризу, викликану епідемією коронавірусу. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це написав у своєму Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів. Це на 200 млн доларів більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна виконала головну умову для відновлення співпраці з МВФ в травні, коли був прийнятий закон, який унеможливить повернення "Приватбанку" колишнім власникам.

При цьому МВФ відмовився від програми трирічної програми розширеного фінансування EFF з Україною, замінивши її 18-місячної в рамках механізму Stand-by. Програма Stand-by передбачає значно менш амбітні реформи.

Виконавча рада МВФ 9 червня офіційно затвердила нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів терміном на 18 місяців.

За словами постпреда Кабміну у Верховній раді Василя Мокана, перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду піде на покриття дефіциту державного бюджету, щодо інших траншів питання поки не вирішене.

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Автор: Надія Собенко