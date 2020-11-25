ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе

Киев, Среда 25 ноября 2020 15:25
Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинского военнослужащего Вячеслава Минкина на Донбассе. Накануне он умер от пули вражеского снайпера.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вечером пришло известие о том, что вражеский снайпер на Донбассе тяжело ранил нашего бойца - 31-летнего Вячеслава Минкина. К сожалению, спасти его не удалось. Я искренне сочувствую семьям, которые понесли невосполнимые потери", - заявил Зеленский.

Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.

Позже стало известно, что раненый возле Авдеевки военный погиб. Военнослужащего госпитализировали с позиций в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.

Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него остались жена и сын. В прошлом году Минкин был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Отметим, что 24 ноября боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Владимир ЗеленскийвоенныепреступленияДонбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь