Зеленський відреагував на загибель військового на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українського військовослужбовця В'ячеслава Мінкіна на Донбасі. Напередодні він помер від кулі ворожого снайпера.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Увечері прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі важко поранив нашого бійця - 31-річного В'ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю сім'ям, які зазнали непоправних втрат", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки потрапили під обстріл ворожого снайпера. Близько полудня снайперська куля потрапила в українського військовослужбовця.

Пізніше стало відомо, що поранений біля Авдіївки військовий загинув. Військовослужбовця госпіталізували з позицій у важкому стані, лікарі не змогли його врятувати.

Загиблий військовослужбовець був жителем Фастова. Йому був 31 рік, у нього залишилися дружина і син. Минулого року Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях за Светлодарскую дугу.

Зазначимо, що 24 листопада бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.