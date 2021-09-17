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Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 18:48
Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський відправиться в США 20 вересня. Він візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг його прес-секретаря Сергія Никифорова.

"У понеділок почнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою", - зазначив він.

Він додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

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Володимир Зеленський ООН Сполучені Штати Америки
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Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН
Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН
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