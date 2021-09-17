Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський відправиться в США 20 вересня. Він візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг його прес-секретаря Сергія Никифорова.

"У понеділок почнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою", - зазначив він.

Він додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.