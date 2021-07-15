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Зеленский отправил 40 украинских миротворцев в ДР Конго

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 21:59
Зеленский отправил 40 украинских миротворцев в ДР Конго Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Всего к миссии ООН будет привлечено еще 40 украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины №297/2021.

“Направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек”, - отмечается на сайте главы страны.

В частности, Владимир Зеленский обязывает Кабмин принять меры для реализации привлечения 40 украинских миротворцев к миссии ООН в ДР Конго.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

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Владимир Зеленский Украина миротворцы Конго
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