Зеленський відправив 40 українських миротворців в ДР Конго
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Загалом до місії ООН буде залучено ще 40 українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України №297/2021.
"Направити для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб", - зазначається на сайті голови країни.
Зокрема, Володимир Зеленський зобов’язує Кабмін вжити заходи задля реалізації залучення 40 українських миротворців до місії ООН у ДР Конго.
Указ набирає чинності з моменту його публікації.