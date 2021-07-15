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Зеленський відправив 40 українських миротворців в ДР Конго

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Київ, Четвер 15 липня 2021 21:59
Зеленський відправив 40 українських миротворців в ДР Конго Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно направлення національного персоналу для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Загалом до місії ООН буде залучено ще 40 українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України №297/2021.

"Направити для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб", - зазначається на сайті голови країни.

Зокрема, Володимир Зеленський зобов’язує Кабмін вжити заходи задля реалізації залучення 40 українських миротворців до місії ООН у ДР Конго.

Указ набирає чинності з моменту його публікації.

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Володимир Зеленський Україна миротворцы Конго
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