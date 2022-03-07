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Зеленский отозвал украинских миротворцев со всех миссий в мире

Автор: Артур Родивилов

Украина отзывает всех своих военных, работающих в миротворческих миссиях мира. О подписании такого указа президентом Владимиром Зеленским рассказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

На официальном сайте президента Украины этот указ пока не обнародован.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- пишет Сибига.

Он также разместил фото соответствующего указа. Указ вступает в силу с момента опубликования.

В настоящее время украинские военные участвуют в трех миротворческих операциях: в Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек), в миротворческой миссии в Конго (13 человек), а также в операции ООН в Кот-д’Ивуаре (56 человек).

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