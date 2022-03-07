Зеленский отозвал украинских миротворцев со всех миссий в мире

На официальном сайте президента Украины этот указ пока не обнародован.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев - высокопрофессиональных военных - из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- пишет Сибига.

Он также разместил фото соответствующего указа. Указ вступает в силу с момента опубликования.

В настоящее время украинские военные участвуют в трех миротворческих операциях: в Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек), в миротворческой миссии в Конго (13 человек), а также в операции ООН в Кот-д’Ивуаре (56 человек).