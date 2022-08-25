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Зеленский: отношения между Киевом и Римом помогли нам выстоять в борьбе за независимость

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Взаимоотношения между Киевом и Римом помогли Украине выстоять в борьбе за независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"В последние месяцы между нашими государствами выстроились такого уровня отношения, которые помогли Украине выстоять в этой борьбе за нашу независимость. Италия стала одним из ведущих государств, поддержавших Украину: наше общество, вынужденно перемещенных людей, финансово поддерживали нашу стабильность в экономике. Самое главное – Италия поддерживала нашу армию", - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Луиджи Ди Майо за визит, а также все итальянское общество за поддержку независимости и суверенитета Украины.

Напомним, в четверг, 25 августа, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл с визитом в Украину. Он уже успел побывать в Ирпене.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою собственную партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.

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ИталияВладимир ЗеленскийВторжение России в Украину