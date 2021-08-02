Зеленский отметил государственными наградами 19 военных
Президент Украины по случаю Дня Воздушных сил отметил государственными наградами 19 военнослужащих. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №339/2021.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
В частности, медалями "За воинскую службу Украине" награждены подполковник Эдуард Вагаровский и полковник Леонид Прошунин.
Также президент отметил ряд военнослужащих медалями "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".
Как сообщалось, 1 августа в Украине отмечали день Воздушных сил ВСУ. Праздник учрежден указом президента Украины от 27 июня 2007 года и отмечается в первое воскресенье августа.
Напомним, в Украине накануне празднования Дня независимости введут новую премию "Национальная легенда". Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины.