Зеленский отметил госнаградами 24 иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 24 граждан иностранных государств. Соответствующий указ был размещен на сайте главы государства, передает РБК-Украина.

Согласно тексту указа президента №622/2019, государственные награды были даны за "весомый вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность".

Так, орденом Ярослава Мудрого 2-й степени Зеленский наградил бывшего президента Стортинга Норвегии Олемика Томмессена, также ордена Ярослава Мудрого, но 4-го и 5-го степеней, получили почетный генконсул Украины в Венгрии Рот Шандор и бывшие президенты Всемирного конгресса украинцев Павел Ґрод и Евгений Чолий. Руководитель дипмиссии УНР в Ватикане в 1918-21 годах Франц-Ксаверий Бонн получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени посмертно.

Кроме того, еще 19 граждан иностранных государств были отмечены такими государственными наградами как ордер "За заслуги" 3-й степени, ордена княгини Ольги 1-го и 2-го степени, а также Крестом Ивана Мазепы.

Напомним, ранее сообщалось, что во время выступления на торжествах, посвященных Дню независимости, президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

Кроме того, во время торжественных мероприятий Зеленский обратился к украинцам. Как отметил глава государства, за 28 лет украинцы сохранили независимость и свободу страны, кто ценой собственной свободы, кто ценой собственной жизни.