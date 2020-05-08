Зеленский об открытии КПВВ на Донбассе: сроки привязаны к карантину

На сегодня рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину в Украине. Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодня рано говорить об открытии пунктов пропуска на линии разграничения.

"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ", - отметил Зеленский.

Напомним, в апреле Окружной административный суд Киева открыл производство из-за закрытия на время карантина в Украине контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе с Крымом. В частности, истец требует отменить соответствующее постановление Кабинета министров. Подготовительное судебное назначено заседание на 2 июня 2020 года, при этом карантин начнут смягчать уже с 11 мая.

Несмотря на карантин, контактная группа обсуждает необходимость активизации подготовки к открытию КПВВ в районе населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.