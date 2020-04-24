Суд открыл производство из-за закрытия КПВВ на админгранице с Крымом

Фото: КПВВ на административной границе (УНИАН)

Решение Кабинета министров пытаются обжаловать в суде

Окружной административный суд Киева открыл производство по факту закрытия на время карантина в Украине контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе с Крымом. Об этом сообщает портал "Судова влада України".

Сообщается, что открыто производство по делу об обжаловании постановления Кабмина от 14 марта 291-р., которым временно прекращена работа КПВВ.

"По мнению истца, оспариваемое распоряжение нарушает права граждан, имеющих регистрацию места жительства на временно оккупированной территории Украины, является незаконным и не отвечает правовому акту высшей юридической силы. Суд принял дело к рассмотрению по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева открыл дело из-за решения Кабмина о закрытии границ. Истец просит признать данное распоряжение противоправным и отменить его правительства в части, которая касается закрытия пунктов пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.