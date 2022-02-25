UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский не отказывается от переговоров с Россией. Место еще обсуждается

Автор: Владислав Красинский

Президент Владимир Зеленский не отказывался от мирных переговоров о прекращении вторжения России в Украину. При этом место и дата еще обсуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", - отметил Никифоров.

По его словам, непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса.

Отметим, как пишет The Times of Israel, накануне Зеленский в разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом попросил его стать посредником в мирных переговорах. В частности, предложил провести такую встречу в Иерусалиме.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что Киев призывал о посредничестве не только Израиль.

"Украина призывала все страны, в том числе и Израиль, быть посредниками в этой сложной ситуации. Любая помощь принимается", - подчеркнул он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании идти на переговоры с Россией в столице Беларуси.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом при условии, что Украина сложит оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВторжение России в Украину