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Зеленский отказался согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Новости » Политика    09.10.2019 - 16:49
Зеленский отказался согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Соответствующий указ был обнародован 9 октября

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ, который действовал с 2008 года и устанавливал полный контроль Администрации президента над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 9 октября.

Согласно указу президента №740/2019, Зеленский вносит изменения в документ от 4 июня 2008 года №513, который был подписан третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Зеленский отказался согласовывать дипломатов в МИД и за рубежомУказ №513 устанавливает, что "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины".

Однако на самом деле это решение радикально сокращает перечень согласований.

До сих пор Министерство иностранных дел не имело права самостоятельно осуществлять назначения ни в ведомстве, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали "согласования с президентом", а глава МИД был существенно ограничен в кадровой политики.

До сих пор президент должен был согласовывать на назначение руководителей управлений МИД. Старый указ, который действовал до сих пор, требовал от главы ведомства согласовывать с президентом кандидатуры на должности первого заместителя, замминистра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации и т.д.

Этими согласованиями всегда занимались внешнеполитические советники президента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

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