Зеленский: отказ Кремля от Пасхального перемирия показал настоящее отношение к христианской вере

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отказе России на предложение генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о "пасхальной гуманитарной паузе" в боевых действиях. Глава государства подчеркивает, что это стало хорошей демонстрацией истинного отношения Кремля к христианству.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ночное обращение президента.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников", - сказал Зеленский.

При этом глава государства отмечает, что украинцы сохраняют надежду.

"Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - говорит президент.